Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вырвался вперед в штате Индиане в ходе промежуточного подсчета голосов на выборах, передает телеканал CNN.

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Согласно данным телеканала, за Трампа в Индиане отдали свои голоса 62,8% избирателей, за его конкурента от демократов Джо Байдена — 35,3%. Иная ситуация сложилась в штате Кентукки — там лидирует кандидат от Демпартии с 50,4% голосов. У Трампа в этом штате пока 48,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США проходят выборы президента страны. При этом действующий американский лидер Дональд Трамп заявил об уверенности в своей победе по результатам голосования.