Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Досрочное голосование на всеобщих выборах в США выбрали 102 млн граждан, что составляет 73% от общего числа проголосовавших в 2016 году. Об этом 3 ноября сообщает агентство Associated Press.

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По прогнозам журналистов, явка на текущих выборах может превзойти результаты предыдущей избирательной кампании и стать рекордной. В 2016 году свой голос оставили 136,6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября победу на первом открывшемся в США избирательном участке, в поселке Диксвилл-Нотч, в штате Нью-Гэмпшир, одержал кандидат в президенты от демократов Джо Байден.

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