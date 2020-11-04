Лима, , 02:29 — REGNUM Президент Перу Мартин Вискарра 3 ноября обратился к Конгрессу (парламенту) страны с просьбой провести заседание по вопросу о его импичменте не 9 ноября, а досрочно, ещё до конца этой недели. Об этом сообщает радиостанция RPP.

«Мы не согласны с решением, которое Конгресс принял вчера, но мы принимаем его, потому что мы демократы, и просим назначить дату на этой неделе, чтобы перевернуть эту страницу раз и навсегда», — приводит радиостанция слова Вискарры.

Глава государства подтвердил свою готовность лично присутствовать на этом заседании, чтобы разрешить неопределённость, которая «наносит ущерб стране».

Напомним, в сентябре этого года Конгресс Перу уже отказывался отправлять президента страны Мартина Вискарру в отставку. Тогда в ходе голосования против импичмента высказались более 43 депутатов парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс Перу проголосовал за начало импичмента перуанского президента Мартина Вискарры.

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