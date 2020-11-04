Сараево, , 03:30 — REGNUM Австрийские власти 3 ноября обратились ко всем полицейским ведомствам Боснии и Герцеговины с просьбой помочь в поиске информации о преступнике, который в результате теракта в Вене 2 ноября убил пять человек и ранил более 22 граждан Австрии. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Речь идет о Куйтиму Фейзулаю, который кроме австрийского имел гражданство Северной Македонии. Он был убит минувшей ночью в перестрелке полицейских. Преступник являлся 20-летним подростком, который в прошлом году хотел отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к подразделениям Исламского государства.

В настоящее время австрийской полицией проводится расследование с целью выяснить, посещал ли Фейзулай Боснию и Герцеговину и был ли как-то связан с определенными преступными группировками в этой стране.