Сараево, , 02:36 — REGNUM После теракта, произошедшего 2 ноября в Вене, в посольстве Австрии в Боснии и Герцеговине заявили, что эта страна сильно пострадала от этого происшествия, и выразили благодарность боснийском гражданам за проявление солидарности. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Четверо невинных граждан было хладнокровно убито с близкого расстояния, еще 17 человек частично ранено, некоторые из них борются за свою жизнь. Мы мысленно находимся в эти трагические часы с жертвами, ранеными и их семьями», — отметили в посольстве Австрии в Боснии и Герцеговине.

Он указал, что Австрия всегда была, есть и всегда будет «разноликой нацией диалога и взаимного уважения».

«Поэтому этот террористический акт еще больше потряс нашу страну и всех людей, которые в ней мирно сосуществуют. Это было проявление ненависти к нашему свободному обществу, покушение на наши основные ценности, нашу модель жизни и нашу демократию, в которой все люди равны по своим правам», — сообщили в посольстве Австрии в Боснии и Герцеговине.