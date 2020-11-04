Нью-Йорк, США, , 01:52 — REGNUM Полиция американского Нью-Йорка не будет жалеть людей, устраивающих беспорядки и погромы на улицах, заявил глава городского управления полиции Теренс Монахан в ходе пресс-конференции.

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«Я бы обратился к любому, кто хочет вызвать насилие и погромы — даже не пытайтесь. Мы знаем, кто вы. И вы будете арестованы», — заявил он.

Монахан добавил, что пока попыток устроить протесты в городе не наблюдалось. Также правоохранительные органы пока не располагают информацией о готовящихся массовых беспорядках. Тем не менее отряды полиции в городе усилили на всякий случай.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Нацгвардии США создали группу быстрого реагирования для подавления уличных беспорядков. Ее могут задействовать в случае возникновения погромов на американских улицах после президентских выборов в стране.

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