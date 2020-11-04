Сараево, 4 ноября 2020, 02:45 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович присоединился 3 ноября к всеобщему осуждению террористической атаки в Вене, выразив поддержку и солидарность с гражданами Австрии. Исламское сообщество Боснии и Герцеговины также осудило данный теракт. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Он добавил, что, как и любой высоконравственный гражданин, он был потрясен терактом в Вене.
Министерство иностранных дел осудило бы нападение в Вене в понедельник вечером, описав этот акт как «трусливый терроризм».
Напомним, что в Вене вечером 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Погиб один человек, несколько пострадали, в том числе один полицейский. Полиция ликвидировала одного из стрелков.
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