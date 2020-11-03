Берлин, , 23:09 — REGNUM Министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла 3 ноября в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявила, что в задержании и устранении террориста в Вене приняли участие трое полицейских косовского происхождения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай-Стубла подчеркнула, что «Косово единодушно осуждает произведенные прошедшей ночью в Вене атаки».

Косовский дипломат отметила, что участие косовских албанцев в операции по задержанию террориста (македонского албанца по происхождению) свидетельствует о том, что граждане Косово хорошо интегрируются в Вене и готовы встать на защиту тех ценностей и целей, которые они разделяют с австрийским народом.

Харадинай-Стубла заявила, что Косово поддерживает своих союзников в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и терроризма.

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