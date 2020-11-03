София, , 22:42 — REGNUM Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева 3 ноября обвинила Северную Македонию в нарушении заключенного ранее соглашения о дружбе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, глава болгарского МИД заявила, что «у нас благие цели, но мы не можем идти на компромиссы, которые ведут к развитию антиболгарской кампании».

Захариева «Этот позиция правительства Болгарии».

В связи с этим София заявила о том, что не готова одобрить рамки переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

2 ноября министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи и заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским вопросам Никола Димитров провели встречу с Захариевой в Берлине при посредничестве главы МИД Германии Хайко Мааса.

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