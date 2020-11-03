Дамаск, , 22:27 — REGNUM Боевики радикальных группировок, действующие в сирийской провинции Идлиб, готовят провокацию с обстрелами турецких военных, сообщил 3 ноября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его информации, боевики намерены осуществить обстрел турецких постов и обвинить в этом сирийских военных.

«По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня», — сказал Гринкевич.

«Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в интернете с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств по отделению в Идлибе «умеренной оппозиции» от террористов.

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