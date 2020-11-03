Загреб, , 22:31 — REGNUM Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош 3 ноября выступил перед журналистами. Он прокомментировал текущую эпидемиологическую ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Сегодня число заразившихся коронавирус в Хорватии снизилось за последние дни, что является отличной новостью, но число умерших довольно велико. К сожалению, ожидается, что число госпитализированных увеличится», — отметил Берош.

«Если число новых случаев заражения будет составлять 2500, от 7% до 10% этих людей будут страдать от средней и тяжелой формы заболевания. Это означает, что потребуется около от 3500 до 5000 больничных коек, если пациенты будут лежать в больнице в течение 10 дней. Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться к наплыву пациентов, поэтому мы работаем над централизацией лечения инифицированных, поэтому мы вынуждены переоборудовать многие больница под коронавирусные клиники», — указал Берош.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании установлен новый антирекорд по заражениям коронавирусом