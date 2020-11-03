Ереван, , 22:13 — REGNUM Азербайджанские войска совместно с наемниками весь день пытались атаковать позиции Армии Карабаха на всех направлениях, сообщил 3 ноября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, наиболее интенсивные бои происходили в районе города Мартуни, поселка Чартар и в лесах вокруг города Шуши.

«С утра южнее Мартуни азербайджанские ВС при поддержке бронетехники, авиации и артиллерии попытались атаковать наши позиции. Но понеся огромные потери в живой силе и технике, отступили. Все оставшееся время армянские ВС добивали противника», — сказал Ованнисян.

Кроме того, в направлении Карвачара азербайджанские военные пытались продвинуться под прикрытием дымовой завесы, но эта попытка была пресечена артиллерийским огнем.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны регулярно заявляют об успехах и больших потерях противника.

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