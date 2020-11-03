Вена, 3 ноября 2020, 22:11 — REGNUM Противодействие терроризму будет обсуждаться на саммите Европейского союза 19 ноября, пишет 3 ноября Die Welt.
По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, он поднимет этот вопрос — в связи с терактом, произошедшим накануне, 2 ноября, в столице Австрии. Австрийский канцлер заявил, что назрело обсуждение «проблемы политического ислама».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что несут ответственность за теракт в Вене.