Вена, , 22:11 — REGNUM Противодействие терроризму будет обсуждаться на саммите Европейского союза 19 ноября, пишет 3 ноября Die Welt.

По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, он поднимет этот вопрос — в связи с терактом, произошедшим накануне, 2 ноября, в столице Австрии. Австрийский канцлер заявил, что назрело обсуждение «проблемы политического ислама».

Курц «Я ожидаю конца неверно понимаемой толерантности и, наконец, осознания во всех странах Европы того, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейской модели жизни».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что несут ответственность за теракт в Вене.