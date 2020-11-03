Рим, , 22:08 — REGNUM Уровень доверия граждан Италии к правительству Джузеппе Конте снизился до 32,7%, передает Termometro Politico во вторник, 3 ноября, со ссылкой на опрос Tecne.

За неделю уровень доверия снизился на 0,9%, доля не доверяющих правительству выросла более чем на 1% (до 62,4%).

Самой популярной партией страны остается оппозиционная «Лига» Маттео Сальвини (23,8%).

Совокупный рейтинг трех оппозиционных правоцентристских партий превышает рейтинг трех правящих партий (либералов и популистов) почти на 10% (48,5% и 38,6% соответственно).