Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Дополнительные ограждения высотой 2,5 метра установлены вокруг Белого дома в Вашингтоне, 3 ноября передает CNN.

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Сообщается, что ограждения устанавливаются на случай возможных беспорядков после выборов. Ограждения, однако меньшие по размеру, перед выборами установили также у офисов Trump Organization в Нью-Йорке.

Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах проходят президентские выборы, основными соперниками на которых являются действующий президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

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