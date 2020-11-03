Подгорица, , 22:00 — REGNUM Кандидат от Демократической партии на американских президентских выборах Джо Байден является преданным другом Черногории, и его вклад в евроатлантическую интеграцию Черногории — бесценен, заявил посол Черногории в Вашингтоне Небойша Калуджерович в интервью черногорскому телеканалу 3 ноября, сообщает Vijesti.

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Калуджерович также подчеркнул, что официальная Подгорица всегда имела хорошие отношения как с демократами, так и с республиканцами, независимо от того, кто возглавлял администрацию в США.

«Во время правления администрации [действующего президента США Дональда] Трампа, прошла встреча премьер-министра Чернргории Душко Марковича с вице-президентом США Майком Пенсом, который совершал исторический визит в Черногорию. В прошлом году к нам приезжал госсекретарь США Майк Помпео, поэтому я не вижу какого-то большого прорыва при нынешней администрации», — отметил Калуджерович.

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