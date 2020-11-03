Брюссель, , 21:47 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 3 ноября заявил, что считает неприемлемыми требования президента Косово Хашима Тачи о внесении в Конституции Косово изменений, прописывающих срок мандата Специального трибунала по Косово в Гааге.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Боррель подчеркнул, что, прежде чем вносить подобные предложения, косовский президент должен был провести консультации с главой миссии Европейского союза по установлению верховенства права в Косово (ЕВЛЕКС). Необходимость таких консультаций была оговорена в 2014 году в ходе обмена письмами между президентом Косово Атифете Яхьягой и Высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Несмотря на то, что обвинение отношении Тачи до сих не было подтверждено, он остается одной из главных мишеней Специального трибунала. 24 июня обвинения в отношении Тачи и главы Демократической партии Косово Кадри Весели были преданы огласке.

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