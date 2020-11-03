Минск, , 21:45 — REGNUM В ходе состоявшейся 3 ноября в минском президентском дворце церемонии вручения верительных грамот Александр Лукашенко принял таковые у представителей семи государств, включая Ватикан. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Верительные грамоты вручили посол Японии Хироки Токунага, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, а также посол Ватикана — апостольский нунций Анте Йозич.

Обращаясь к последнему, Лукашенко сообщил об особых отношениях с Ватиканом и сказал: «Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль Католической церкви в белорусском обществе».

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Лукашенко сообщил послам о символичности года их приезда в постсоветскую республику, которая отмечает 75-летие победы СССР и союзников над гитлеровским нацизмом. При этом он сказал: «За высокий статус государства — основателя ООН Белоруссия заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус».

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В нынешнее время Лукашенко обратил внимание на «появление новых угроз в информационном пространстве», призвав «перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам», «трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества».

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Напомним, страны Евросоюза и США, а также их сателлиты не признали легитимность Александра Лукашенко по итогам президентской кампании 2020 года. По этой же причине не получила реализации договорённость с Вашингтоном о восстановлении дипломатических отношений на уровне послов. Вручая верительные грамоты, послы признают легитимность правителя иноземного государства.

Также напомним, в 2019 году Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не считает Отечественные войны (в том числе Великую Отечественную войну) «нашими». В нынешний период «белорусизации» госагитпроп Белоруссии утверждает, что во время Великой Отечественной войны белорусские партизаны и подпольщики якобы боролись за «суверенитет и независимость» Белоруссии. Белорусская советская историография утверждала, что в годы Великой Отечественной войны БССР потеряла каждого четвёртого жителя, в постсоветский период официоз настаивает на «каждом третьем погибшем».