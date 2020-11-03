Рим, , 21:43 — REGNUM Facebook заблокировал запись на странице депутата «Братьев Италии» Франческо Лолло, сообщила во вторник, 3 ноября, лидер партии Джорджа Мелони.

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Пост Лолло отмечен как «частично недостоверный», хотя в нем не было ничего, кроме «объективного анализа и личных выводов» депутата в отношении выборов в США и Дональда Трампа, отметила Мелони.

«Братья Италии» считают это цензурой со стороны Facebook и уже потребовали объяснений, добавила также она.