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«Война в Донбассе»
ИГ* взяло ответственность за теракт в Вене
*ИГ — запрещённая в России организация
Вена,
3 ноября 2020, 21:43 — REGNUM Ответственность за теракт в Вене (2 ноября) взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 3 ноября France 24.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли и 22 получили ранения в результате серии нападений в Вене 2 ноября. Первая акция совершена у синагоги в центре города.
Террорист, устроивший атаки, убит, но у австрийских следователей есть подозрение, что он действовал от лица организации. Ведутся задержания, в том числе за рубежом.
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История вопроса
В столице Австрии Вене вечером 2 ноября 2020 года сторонник террористической группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыл стрельбу. Преступник был вооружен винтовкой и пистолетами, на нем был муляж «пояса смертника». В результате нападений погибли четыре человека, ещё 17, в том числе один полицейский, получили ранения. Террорист был застрелен полицией. Джихадисты заявили, что теракт в Вене стал «частью расплаты» за участие Австрии в антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Австрийские правоохранительные органы ищут сообщников террориста.