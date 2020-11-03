* ИГ — запрещённая в России организация

Вена, , 21:43 — REGNUM Ответственность за теракт в Вене (2 ноября) взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 3 ноября France 24.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли и 22 получили ранения в результате серии нападений в Вене 2 ноября. Первая акция совершена у синагоги в центре города.

Террорист, устроивший атаки, убит, но у австрийских следователей есть подозрение, что он действовал от лица организации. Ведутся задержания, в том числе за рубежом.

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