Степанакерт, , 21:34 — REGNUM Вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики уничтожили два танка армии Азербайджана и захватили одну бронемашину, сообщает 3 ноября информационный отдел Армии обороны Арцаха.

По утверждению карабахской стороны, это лишь один из примеров больших потерь противника.

«В результате грамотных действий подразделений Армии обороны противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике, в частности примерно в 14:10 в восточном направлении части Армии обороны уничтожили два танка, а также отбили одну боевую машину пехоты», — указано в сообщении Армии обороны НКР.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября. Армения и Азербайджан применяют все виды тяжелого вооружения и обвиняют друг друга в применении запрещенного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нагорном Карабахе заявили о срыве операции Азербайджана в районе Шуши