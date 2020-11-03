Рим, , 21:33 — REGNUM Об усилении Италией контроля на границе с Австрией сообщает 3 ноября ANSA.

Такое решение принято итальянскими властями в связи с терактами во французском городе Ницце (29 октября 2020 г.) и в Вене (2 ноября 2020 г.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Ницце погибли три человека, а в австрийской столице — пять человек. В обоих случаях прослеживается связь с исламистами.

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