Милан, Италия, , 21:31 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги», экс-вице-премьер страны Маттео Сальвини во вторник, 3 ноября, на своих страницах в социальных сетях выразил поддержку Дональду Трампу и призвал граждан США голосовать за него.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Выходи и проголосуй за Трампа!» — написал Сальвини по-английски, не сопроводив текст итальяноязычной версией.

Лидер «Лиги» — один из самых популярных в соцсетях европейских политиков, во всех основных сетях количество его подписчиков превышает миллион человек.