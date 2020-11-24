Скопье, , 02:23 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 22 ноября поздравил албанское население страны с днем албанского алфавита. Полити подчеркнул, что язык и культура имеют фундаментальное значение для каждого народа.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, македонский президент подчеркнул, что попытка отрицания языка и культуры является попыткой стирания чьей-то этнической принадлежности, и что в XXI веке подобные попытки не могут иметь места и обречены на провал.

День албанского алфавита, таким образом, был использован македонским президентом чтобы еще раз подчеркнуть недопустимость предпринимаемых болгарскими властями попыток добиться у Скопье признания наличия у македонского языка и культуры «болгарских корней» и исключить упоминание македонского языка из документации Евросоюза. Чтобы добиться реализации своих требований, София 17 ноября заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Сербии одобрило договор о свободном передвижении с Албанией