Подгорица, , 21:32 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович решительно осудил теракт в Вене. В своей публикации в социальной сети 3 ноября он написал, что Черногория солидарна с Австрией и выражает соболезнования гражданам «дружественного государства».

«Вместе мы должны противостоять атакам и покушениям на основные демократические ценности. Черногория является надёжной опорой реализации этой задачи», — написал Маркович.

Напомним, что в Вене вечером 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Погиб один человек, несколько пострадали, в том числе один полицейский. Полиция ликвидировала одного из стрелков.

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