Степанакерт, , 21:24 — REGNUM Войска Азербайджана в направлении города Шуши перешли к применению диверсионно-разведывательных групп из-за неудачи своей общевойсковой операции по овладению этим городом, заявил 3 ноября руководитель информационного отдела Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян.

Город Шуши. Нагорный Карабах A.arpi.a

По его словам, в районе Шуши уничтожено большое количество техники, военнослужащих и спецназовцев Азербайджана.

«Президент Азербайджана несколько раз заявлял, что одной из приоритетных целей является установление контроля над Шуши, поэтому в этом направлении азербайджанская армия предпринимает попытки продвижения… Они используют диверсионно-разведывательные группы. Однако там мы сломали хребет азербайджанскому спецназу. Было уничтожено огромное число живой силы и техники противника», — сказал Сарумян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут большие потери в людях и технике.

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