Подгорица, , 21:35 — REGNUM В Черногории 6 ноября отметят 114 лет со дня введения парламентаризма, когда, в 1906 году в Цетине образован парламент. Торжество должно было состояться 30 октября, но было отложено из-за смерти митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия и эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Церемония в этом году посвящена, как было объявлено, сотрудникам парламента Черногории. Председатель парламента Алекса Бечич выступит на торжественной церемонии на площади перед зданием данного органа. Также будет организована выставка фотографий «из фотоархива парламента».

В этот день в 1906 году формой правления княжества Черногории стала конституционная парламентская монархия. Тогда было определено, что княжество Черногория является наследственной и конституционной монархией, а представителем черногорского народа было провозглашено национальное собрание, которое заменило бывшие народные собрания и советы в стране.

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