Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Число гостей президента США Дональда Трампа в Белом доме вечером 3 ноября сокращено, передает CNN.

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По информации телеканала, администрация президента США решила принять 250 человек, а не 400, как сообщалось ранее. Всех гостей протестируют на коронавирус.

Трамп ранее заявлял, что уверен в своей победе. Вечером в Белого доме запланирован праздник.

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