Рим, , 21:09 — REGNUM Власти Италии намерены использовать для борьбы с распространением коронавируса так называемую «германскую» модель, заявила во вторник, 3 ноября, заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа.

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Такой сценарий предполагает, что строгого общенационального карантина не будет, и в разных частях страны меры будут ужесточаться пропорционально ситуации, добавила Дзампа.

По данным на 3 ноября, в Италии умерли 39 412 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 353 (днем ранее — на 233). Выздоровели 302 275 человек, за сутки этот показатель увеличился на 6258 (днем ранее — на 3637). Число подтвержденных носителей выросло на 28 244 (днем ранее — на 22 253). Было проведено чуть более 182 тысяч тестов, положительный результат — у 15,49% (накануне — 16,39%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 759 829. В настоящее время заражены 418 142 человек (на 21 630 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 35 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.