Приштина, , 21:09 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 3 ноября выступила с осуждением произошедшего днем ранее в Вене теракта, в ходе которого были убиты пятеро человек и ранены еще 22.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава МИДД Косово выразила соболезнования родственникам погибших и заявила, что Косово поддерживает Австрию и других своих союзников в борьбе против глобального терроризма.

По словам Харадинай-Стублы, террористы «заслуживают наибольшего возможного наказания, а нашей общей целью является объединение всех сил для борьбы с терроризмом и его искоренения».

Конечно, в Приштине не забыли сделать реверанс в сторону США: «Республика Косово стоит плечом к плечу с Соединенными Штатами Америки и другими союзниками по Глобальной коалиции в борьбе с терроризмом, стремящейся к более безопасному миру для всех».

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