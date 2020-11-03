Ереван, 3 ноября 2020, 20:43 — REGNUM Ужасным назвал нападение террористов на людей в Вене министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в Twitter.
Армянский дипломат добавил, что и в Нагорном Карабахе Ереван ведёт борьбу с террористами, спонсируемыми Турцией, и «её клиентом» — Азербайджаном.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате теракта в Вене 2 ноября погибли пять человек. Есть предположения, что террорист действовал с сообщниками.
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