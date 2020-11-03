Варшава, , 20:37 — REGNUM Ужасным назвали нападение на жителей Вены в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, говорится в сообщении структуры в Twitter от 3 ноября.

Отмечается, что ненависть может нести смертельную опасность.

«Мы продолжаем работать для обществ, основанных на нашей общей человечности, а не на нашей религии или убеждениях», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятеро человек погибли и ещё 22 ранены в результате теракта в Вене. Среди погибших и пострадавших есть иностранцы.

Террорист, совершивший нападения, в тот же вечер был убит. Расследование происшествия продолжается.

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