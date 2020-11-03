Киев, , 20:33 — REGNUM Обращение Верховной рады Украины с предложением судьям Конституционного суда добровольно сложить свои полномочия является «относительно разумным» шагом, заявил вечером 3 ноября народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Парламентарий заявил, что теперь он рассчитывает на «мудрое решение судей» по урегулированию кризиса.

Качура заявил, что он поддерживает президента Зеленского в противостоянии с Конституционным судом, но не вполне согласен с теми методами, которые предлагает глава государства.

«Весь вопрос в том, какой правовой механизм будет найден для решения этой проблемы. Политический вариант выхода из ситуации не считаю своевременным и приемлемым… Мы должны найти компромиссный вариант, который будет соответствовать конституционным процедурам и справедливости», — отметил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня народные депутаты Верховной рады призвали Конституционный суд принять «все необходимые меры» по восстановлению действенности функционирования суда, «с учетом выбранного европейского и евроатлантического курса страны». В частности. отметили в парламенте, это можно сделать, если судьи сами подадут в отставку.

Президент Зеленский, если судить по публичным заявлениям, по прежнему настаивает на радикальном варианте роспуска нынешнего состава Конституционного суда через решение Верховной рады.