Вена, , 20:17 — REGNUM Во время террористического акта в австрийской столице Вене легкое ранение получил гражданин КНР; китайское посольство в этой стране уже связалось с ним и соответствующими сторонами и в настоящий момент занимается тщательным отслеживанием и анализом ситуации. Об этом 3 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что пострадавшему оказана незамедлительная консульская помощь.

Теракт со стрельбой вблизи резиденции канцлера Австрии был совершен вечером 2 ноября; общее число погибших возросло до четырех человек, в столичных больницах находятся 17 раненых, у семи из них зафиксированы тяжелые ранения. На месте теракта был ликвидирован один из нападавших. Австрийское МВД занимается расследованием инцидента.