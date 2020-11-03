Киев, , 20:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 ноября провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио для обсуждения конституционного кризиса в стране.

Отчет о переговорах обнародовала пресс-служба офиса Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский, в частности, отметил, что как глава государства он не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствию Конституции, выносит «неправовые решения, уничтожающие систему антикоррупционных органов».

«Моя первоочередная задача сейчас — сохранить непрерывное функционирование антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы», — подчеркнул он.

Как отмечает пресс-служба, Джанни Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой «сложной ситуации».

По информации офиса Зеленского, он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельная реформа. Он подчеркнул, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и в особенности к Конституционному суду.

ИА REGNUM напоминает, что 31 октября было опубликовано совместное письмо Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) к властям Украины, в котором организации призывают украинскую власть рассмотреть «неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия» для Украины от поспешного решения об увольнении судей КСУ через решение Верховной рады.

«Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны», — отмечается в этом послании.