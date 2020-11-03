Лион, Франция, , 20:21 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил осквернение мемориала, посвященного памяти геноцида армянского народа в начале XX века в Турции, на фоне эскалации нагорнокарабахского конфликта. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщает Le Figaro.

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В ночь с 31 октября на 1 ноября неизвестные осквернили мемориал к коммуне Десин-Шарпьё недалеко от французского города Лион. Вандалы покрыли памятник надписями, оправдывающими геноцид армян и поддерживающими действия Турции.

Выступая в нижней палате французского парламента, Национальном собрании, Ле Дриан заявил, что «возмущен некоторыми выявленными во Франции правонарушениями, связанными с напряженностью» в Нагорном Карабахе, и решительно осудил «надругательство над мемориалом в Десин-Шарпьё… которое является неприемлемым».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент Турции Реджеп Райип Эрдоган заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики заявил, СМИ имеют право публиковать и распространять карикатуры на пророка Мухаммеда.

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