3 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Полуправдой, замалчиванием важных неудобных фактов, а то и откровенной ложью рисуется лубок белорусской «стабильности», видимость которой опирается на два столпа: невероятное долготерпение белорусов и необоснованно щедрую помощь России.

Сергей Артёменко, , 20:34 — REGNUM Совет министров Белоруссии возглавляет Роман Головченко — человек, который уверен, что подоходный налог в этой постсоветской республике ниже, чем в сопредельных государствах. Об этом он заявил в большом интервью государственному телевидению Белоруссии.

Роман Головченко Government.ru

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После состоявшегося 2 ноября доклада Александру Лукашенко белорусский пропагандистский медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» выпустил в эфир интервью с главой правительства. На следующий день, 3 ноября, скандальные заявления Романа Головченко были опубликованы на официальном сайте правительства, Национальном правовом интернет-портале, а также на других электронных ресурсах и в печатных СМИ.

Совмин напечатал выдержки из скандального интервью, вышедшего в эфир на гостелеканале «Беларусь 1». В одном из таких фрагментов Головченко пытался оппонировать неназванному оппозиционеру, рассуждая о налогах.

«Я зачитаю высказывание советника так называемой экономической группы при «координационном совете»: «Если человек хочет заниматься бизнесом, то мы создадим ему все условия». Это очевидный пример популизма, манипуляции общественным сознанием. Здесь нет никакой конкретики. Какие еще не созданы условия? Еще один из так называемых советников непонятно кого говорит о том, что «мы снимем налоговое бремя на индивидуальных предпринимателей», потому что это не дает им развиваться. Я запросил статистику буквально сегодня. За первое полугодие 2020 года средний индивидуальный предприниматель в среднем платил 200 рублей в месяц налога. Мне кажется, это вполне подъемная цифра для предпринимателя. Подоходный налог в Белоруссии (13 процентов) — один из самых низких в Европе. Все наши соседи имеют 18— 20 . А в особых экономических зонах или, допустим, в Парке высоких технологий он вовсе 9 процентов. Поэтому такого рода заявления достаточно броско звучат, но это фальшивые планы спасения, которые работают на тех, кому экономика Беларуси не нужна», — цитирует Головченко пресс-служба правительства Белоруссии.

Так называемый премьер-министр «совета министров республики беларусь» (если платить той же монетой) скорее соврал, нежели проявил некомпетентность. И лучше бы соврал, потому что полномочия человека на столь высоком посту весьма велики, а подпись стоит миллиарды.

На самом деле основной торговый партнёр Белоруссии — союзная с нею (и соседняя) Россия не применяет ставку налога 18−20%, как заявил Головченко. Обычный подоходный налог с физлиц в Белоруссии и России одинаков и составляет 13%.

«Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц предусмотрено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков», — сообщает Федеральная налоговая служба России.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России может составлять от 9% до 30%. В сообщении на своём официальном сайте ФНС РФ отмечает: «Общий режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей предусматривает, что доходы от предпринимательской деятельности облагаются налогом на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) по ставке 13%«.

Головченко как минимум слукавил, когда сравнивал налоги в странах с разными налоговыми системами. Например, в соседней Польше прогрессивная система налогообложения и 18% заплатит только тот гражданин, который за год получил прибыль на сумму свыше 85,528 zł (большая облагается ставкой 32%).

«При этом предприниматель может суммировать прибыль вместе с супругой / супругом, что выгодно, если тот / та не имеет собственного дохода или он минимален», — уточняет популярное издание «Польский консультант».

В желании продемонстрировать мнимую привлекательность Белоруссии Головченко о такой «мелочи» предпочёл умолчать. Равно как и о том, что жена белорусского «ИПшника» без собственного дохода заплатит особый, уникальный, невероятный даже для самых бедных и отсталых стран «налог на тунеядство» — он же «налог на безработных».

Разница в доходах граждан Белоруссии и Польши тоже известна. Уплатив 18%, и даже 32% налога, среднестатистический польский ИП всё равно будет располагать большими ресурсами на личное потребление и инвестиции в бизнес, чем его белорусский коллега.

Премьер-министр Белоруссии желал продемонстрировать несостоятельность неназванного оппонента из экономической группы оппозиционного КС, в итоге продемонстрировав собственную несостоятельность. Он запросил свежую статистику и не смог её адекватно воспринять. Или же, во что верится с трудом, советники Головченко такие же, как и он — не владеют элементарными цифрами.

Правительственная пресс-служба предложила узнать подробности в опубликованном на YouTube видео, которое было быстро удалено. Очевидно, откровения Головченко оказались откровенно дискредитирующими органы государственной власти и управления.

Однако слово — не воробей. Белорусские издания успели зафиксировать заявления главы правительства.

В частности, издание Myfin. by обратило внимание на такое заявление Головченко в эфире гостелеканала «Беларусь 1» (цитата по interfax. by): «По сравнению с августом объемы покупки валюты населением снизились в 10 раз. Я надеюсь, что здравые чувства возьмут вверх и ситуация на финансовом рынке окончательно стабилизируется».

«Статистика Нацбанка показывает, что в сентябре белорусы купили $740,6 млн. В августе население купило $1221,2 млн. Объем покупки, как можно заметить, отличается не в 10 раз. В сентябре действительно снизился спрос на валюту со стороны населения, но всего в 1,6 раза, — отметило издание, разбирая кривду от Головченко. — Снизился более чем в 11 раз объем чистой покупки валюты населением — это разница между купленной и проданной валютой. В августе чистая покупка составила $622,1 млн, в сентябре — $54,5 млн. При этом за 9 месяцев 2020 года объем чистой покупки валюты населением превышает $1,55 млрд».

Проще говоря, Головченко пытался пустить пыль в глаза. По глупости или злонамеренно — вопрос отдельный. Есть основания считать, что по глупости.

«Говорить о кратно снизившемся спросе некорректно, так как объемы покупки валюты населением снизились в сентябре только в 1,6 раз. Тем временем вырос объем ее продажи, однако общее сальдо чистой покупки с начала года все еще не в пользу государства и превышает $1,55 млрд., — констатировало издание. — Нацбанк Беларуси проблему признал и обратился к коммерческим банкам страны с требованием обеспечить своевременное подкрепление инвалютой в связи с повышенным спросом на нее со стороны населения, а также взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов ее покупки и продажи».

Реакцию социальных сетей на скандальные заявления главы белорусского правительства приводить излишне. Хотя именно там и возможно узнать глас народа, живущего не на номинальную начисленную среднюю зарплату, а на реальную, и в различиях между ними обитатели номенклатурных «царских посёлков» могут совершенно искренне не разбираться.

Государственные СМИ окончательно деградировали до пропагандистской прокладки, не имея смелости и компетенций критически оценить официоз. Независимые эксперты откровенно боятся репрессий, и даже если бы их допустили на гостелеканалы, то от прямой критики предпочли бы воздержаться.

Белорусский колосс на глиняных ногах пытается надувать щёки, хмурить брови и размахивать дубиной. Даже если он сейчас устоит под напором волны общенародного гнева благодаря всесторонней помощи России, то в обозримой перспективе участь его незавидна.