Москва, , 20:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не следит за выборами в США и не считает это шоу стандартом демократии.

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«Знаете, вот это шоу, а по-другому не назовёшь, конечно, приковывает многих к экранам… Шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал на различия избирательных систем России и США, на систему выборщиков и на сроки голосования.

«Поэтому вот всё то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата. Но совершенно всем понятно, что вот эти подходы, они настолько себя изжили, ну, во-первых, отсутствие многопартийности, потому что двухпартийность — это ещё не многопартийность, когда не пускают близко к выборам другие партии», — рассуждает Володин.

Он считает российскую систему более эффективной.

«Наша система более открыта, более эффективна, более легитимна, и когда вот все приковываются к экрану для того, чтобы проследить, что же у них, — их путь, это их выбор. Нам важно, чтобы не было двойных стандартов. Если они для себя эту систему выбрали — пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, в течение какого времени проводить выборы, как проводить, какая партийная система должна быть, потому что если следовать их заветам, только тем, которыми они сами руководствуются, у нас точно никто не поддержит такие подходы», — говорит спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в США проходят выборы президента. За голоса избирателей борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.