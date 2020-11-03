Москва, , 19:56 — REGNUM Госдума в ноябре обсудит поправки в Семейный кодекс РФ, направленные на защиту детей, у двух законопроектов имеются крайности, парламентарии продолжат работу над инициативами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Считаю, что здесь самое главное — не спешить. Необходимо обсудить всесторонне нормы законов, и сделать все для того, чтобы ребенок был защищен. Был защищен, с одной стороны, от угроз, возникающих в жизни… Но, с другой стороны, чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно сделано было», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Парламентарии намерены провести дополнительное обсуждение инициатив как члена Совфеда Елены Мизулиной, так и главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»).

«Мы планируем провести дополнительное обсуждение законопроекта с приглашением и родительского сообщества, экспертов, органов опеки, и вернуться к этим темам дополнительно для того, чтобы не наделать ошибок», — отметил спикер Госдумы.

«Кстати, есть нормы очень правильные как в одном законе, так и в другом законопроекте. Потому что они изначально просто, если брать их идеологию, один закон больше про защиту ребенка и его изъятие в ситуации, если ему что-то угрожает, а другой закон — о защите семьи, и решении вопросов в рамках создания условий для того, чтобы ребенок оставался в семье», — рассуждает он.

«Нам было бы правильно посмотреть баланс и найти ту золотую середину, где, с одной стороны, и семья будет защищена, но и, с другой стороны, чтобы ребенок был защищен, не пострадал, особенно от ситуаций, связанных с угрозой его жизни», — подчеркнул Володин.

Пока же в законопроектах «присутствуют некоторые крайности», добавил он.