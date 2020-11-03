Москва, , 19:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил российскую систему здравоохранения, которая показала себя в пандемию коронавируса.

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«Совершенно очевидно, что система управления в нашей стране, управления здравоохранением в нашей стране показала большую эффективность, чем в других странах. Наука в нашей стране развивается, мы это видим по тем решениям, которые сейчас озвучиваются», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24», отметив в том числе разработку вакцин.

В России многие вопросы в сфере охраны здоровья решаются более эффективно, чем в других странах, хотя бюджетная обеспеченность ниже, это видно по сравнению с тем, что происходит в США, Италии и Германии, рассуждает спикер Госдумы. Там медицина работает на человека богатого, указал он.

После принятия норм Конституции, следует сделать все для того, чтобы повысить эффективность медицины, сделать ее еще более эффективной, подчеркнул он.