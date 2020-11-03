Москва, , 19:50 — REGNUM Тема отказа пациенту в оказании медицинской помощи не является предметом поправок в закон о медицинском страховании, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это не является вообще предметом этого законопроекта», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на возражение, что с принятием этих поправок у клиники может появиться возможность отказать в предоставлении медицинской помощи застрахованному пациенту в силу отсутствия должного финансирования.

«А что касается вот таких вот опасений, здесь государство на себя берет ответственность», — заверил Володин.

Он также напомнил о принятии поправок к Конституции, где четко записана прямая норма: обеспечить доступность и качество медицины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях. В то же время инициатива содержит норму, исключающую из законодательства положение о том, что нельзя отказать больному в лечении через ОМС. На это обратил внимание и комитет Госдумы по охране здоровья в своем заключении на законопроект.

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