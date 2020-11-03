Москва, , 19:49 — REGNUM Принятие поправок в закон об обязательном медицинском страховании решает проблему развития высокотехнологичных медицинских учреждений, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы действуем в интересах наших граждан, в интересах нашей страны для того, чтобы развивать медицинские учреждения высокотехнологичные. Считаем, этот подход решает эту проблему». — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Речь идёт о сохранении и развитии высокотехнологичной медицинской базы, которая во многом представлена федеральными медицинскими учреждениями, вузами, у которых есть клиническая база, отметил он.

Законопроект позволяет больницам и медцентрам не конкурировать за деньги в регионе, указал он. Поправками меняется система финансирования в рамках ОМС, где на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) будут замыкаться все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня, вузовская медицина, и отношения будут строиться между Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и этими медицинскими учреждениями, причём с введением коэффициентов, то есть эти медицинские учреждения будут финансироваться больше, чем обычная, допустим, больница, потому что там всё-таки есть элементы высоких технологий, науки, рассуждает он.

На этом фоне страховщики борются за свой доход, говорит Володин.

«Но правильно было бы подумать о том, а кто же всё-таки отвечает за качество здравоохранения. Вот в данном случае отвечать будет государство, решая эту задачу через финансирование напрямую медицинских высокотехнологичных учреждений», — подчеркнул спикер Госдумы.