Майами, США, 3 ноября 2020, 19:47 — REGNUM Первая леди США Мелания Трамп проголосовала на выборах президента на избирательном участке во Флориде, 3 ноября сообщил Белый дом.
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Президент США Дональд Трамп и его напарник, вице-президент Майк Пенс, проголосовали на выборах досрочно ещё в октябре.
Основной соперник Трампа, кандидат от демократов Джо Байден, также уже проголосовал досрочно.
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