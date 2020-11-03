Майами, США, , 19:47 — REGNUM Первая леди США Мелания Трамп проголосовала на выборах президента на избирательном участке во Флориде, 3 ноября сообщил Белый дом.

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Президент США Дональд Трамп и его напарник, вице-президент Майк Пенс, проголосовали на выборах досрочно ещё в октябре.

Основной соперник Трампа, кандидат от демократов Джо Байден, также уже проголосовал досрочно.

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