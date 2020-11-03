Москва, , 19:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил влияние пандемии коронавируса на международную деятельность нижней палаты парламента и не исключил смену формата до конца года.

«Нам пришлось всё перевести, практически, в режим видеоконференцсвязи», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Форум БРИКС и заседание российско-китайской межпарламентской комиссии также прошли в новом режиме, отметил он.

«Но думаем, что это всё равно временно. Надеемся на лучшее. И в этой связи хочу сказать, что планируем вернуться к прежнему формату до конца года. Правда, здесь во многом будем зависеть, насколько принимающая сторона будет к этому готова», — заявил спикер Госдумы.

Он напомнил, что решение о запрете парламентского туризма было принято Советом Думы в начале нынешнего, седьмого созыва.

«Вообще, в целом меньше стало поездок. Но в ситуации с пандемией мы просто перевели всё это на форматы иных коммуникаций. Мы также проводили Парламентское Собрание Беларуси и России в режиме видеоконференцсвязи, проводили другие наши мероприятия, связанные с международным сотрудничеством», — добавил Володин.