Лос-Анджелес, США, 3 ноября 2020, 19:41 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст проголосовал на выборах президента США, но не за кандидата от демократов Джо Байдена и не за действующего президента Дональда Трампа.
Уэст долгое время поддерживал Трампа, но затем решил сам стать кандидатом на президентских выборах. Своим напарником и потенциальным вице-президентом Уэст предлагал стать рэперу Jay Z.
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