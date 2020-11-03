Лос-Анджелес, США, , 19:41 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст проголосовал на выборах президента США, но не за кандидата от демократов Джо Байдена и не за действующего президента Дональда Трампа.

«Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, за того, кому я искренне доверяю… за себя» , — написал Уэст в Twitter.

Уэст долгое время поддерживал Трампа, но затем решил сам стать кандидатом на президентских выборах. Своим напарником и потенциальным вице-президентом Уэст предлагал стать рэперу Jay Z.

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