Бишкек, , 19:16 — REGNUM Благотворительный фонд «Ас-Салам» передал на баланс министерства образования Киргизии образовательный комплекс, построенный в Сокулукском районе Чуйской области на деньги спонсоров из Кувейта. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что изначально планировалось, что в нем будут обучаться дети-сироты. Но в течение двух лет комплекс не удавалось передать государству в силу разных бюрократических причин.

На строительство и оборудование нового учебного комплекса, в состав которого входит общежитие на 250 мест, фельдшерско-акушерский пункт, учебный комплекс с оборудованными швейным и мебельным цехами, компьютерный класс, библиотека и котельная, спонсоры потратили $2 млн (160 млн рублей).

Предполагается, что в ближайшем будущем этот комплекс будет использоваться в качестве профессионально-технического образовательного учреждения.