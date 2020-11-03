Вашингтон, 3 ноября 2020, 19:14 — REGNUM Цензура Twitter и Facebook направлена исключительно против президента США Дональда Трампа, который сегодня, 3 ноября, баллотируется на новый срок, заявил его адвокат Руди Джулиани в интервью RT.
По словам Джулиани, цензура станет итогом избрания Байдена, поскольку соцсети вступили с ним в сговор. Демократы получили от владельцев этих соцсетей «сотни миллионов» долларов.
По его словам, технологические гиганты и крупные СМИ в США первые столкнулись «с президентом, которым они не могут помыкать».
Напомним, сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы. Джо Байден является кандидатом от Демократической партии, Трамп — от Республиканской.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден пообещал «исцелить душу народа»