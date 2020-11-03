Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Цензура Twitter и Facebook направлена исключительно против президента США Дональда Трампа, который сегодня, 3 ноября, баллотируется на новый срок, заявил его адвокат Руди Джулиани в интервью RT.

Джо Байдена». Джулиани «У них нет цензуры в пользу Трампа, цензура у них направлена против Трампа и в пользу избрания подконтрольного им кандидата —».

По словам Джулиани, цензура станет итогом избрания Байдена, поскольку соцсети вступили с ним в сговор. Демократы получили от владельцев этих соцсетей «сотни миллионов» долларов.

Джулиани «А Трамп им неприятен, потому что он их, по сути, посылает в чёрту. Он не даст им рулить страной».

По его словам, технологические гиганты и крупные СМИ в США первые столкнулись «с президентом, которым они не могут помыкать».

Джулиани «Потому что они, по сути, являются теми, кем называет их президент, — врагами народа».

Напомним, сегодня, 3 ноября, в США проходят президентские выборы. Джо Байден является кандидатом от Демократической партии, Трамп — от Республиканской.

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