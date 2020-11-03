Лондон, , 18:41 — REGNUM Гражданин Великобритании поставил $5 млн на победу действующего президента США Дональда Трампа на американских выборах, 3 ноября пишет The Sun.

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Издание сообщает, что британский предприниматель сделал анонимную ставку на Трампа с коэффициентом 2,85 в одной из букмекерских контор в интернете. Его выигрыш может составить $14,2 млн.

Отметим, фаворитом предвыборной гонки в США считается оппонент Трампа от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.

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