Любляна, , 18:30 — REGNUM Удачи на президентских выборах пожелал главе Штатов Дональду Трампу премьер-министр Словении Янез Янша 3 ноября в Twitter.

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В день президентских выборов в США Янша разместил в Twitter сообщение с хештегом «ещё четыре года» (по-английски).

https://twitter.com/JJansaSDS/status/1323587414246477824

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США на президентских выборах сегодня, 3 ноября, проголосовали 100 млн избирателей.

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