Минск, , 18:25 — REGNUM Строящаяся в Гродненской области Белоруссии атомная электростанция подключила первый энергоблок в объединённую энергосистему республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

"В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», — проинформировало министерство.

Формально официальная церемония подключения БелАЭС к энергосистеме состоится 7 ноября. По неофициальной информации, участие в мероприятии примет Александр Лукашенко. Физический пуск первого энергоблока состоялся 20 августа.

БелАЭС строится на кредит правительства России около города Островец в Гродненской области, близ границы с Литвой. Росатом реализует новейший проект ВВЭР-1200, предусматривающий строительство двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Первый энергоблок будет полностью введён в эксплуатацию в начале 2021 года, второй — в 2022 году.

Литовское правительство категорически возражает против реализации проекта. Получив информацию о выработке электричества на белорусской атомной электростанции, оно 3 ноября сообщило о блокировании «коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии».